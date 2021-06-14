EURO 2020'de Çekya, İskoçya'yı Patrik Schick ile geçti

14 Haziran 2021 Pazartesi, 17:44

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) D Grubu'nda Çekya, İskoçya'yı Patrik Schick'in golleriyle 2-0 mağlup ederek üç puanı alan taraf oldu.

İskoçya'daki Hampden Park'ta oynanan ve Alman Daniel Siebert'in yönettiği maçta, ilk yarıya düşük tempolu ve futbolseverlere keyif vermeyen bir oyun hakimdi. 41. dakikada sol köşeden kullanılan kornerin öbür kanada gitmesi sonucu Vladimir Coufal'ın ortasında Patrik Schick, kafa vuruşuyla Çekya'yı 1-0 öne geçirdi. Schick, kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonası maçında fileleri havalandırmış oldu.

45+1 dakikada Scott McTominay'in yerde kalması sonrası İskoç futbolcuların penaltı beklentisi, VAR incelemesi ile sonuçsuz kaldı. İlk yarı, Çekya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarı, hızlı başladı. 48. dakikada İskoç futbolcu Henry'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, üst direğe çarparak auta gitti. 49. dakikada Çekya'da Tomas Kalas'ın ters vuruşunda kendi kalesine giden topu kaleci Vaclik çeldi.

Skoru eşitlemeye çalışan İskoçya, 52. dakikada şoka uğradı. Patrick Schick, rakip kalecinin ileri açıldığını gördü ve orta sahadan kaleye gönderdiği topla Çekya'yı 2-0 öne geçirdi. Bu şık gol, Schick'in kendisi ve takımı adına ikinci golü oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken, karşılaşma 2-0'lık sonuçla bitti.