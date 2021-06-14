İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İspanya ile İsveç karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2021 Pazartesi, 09:12
İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Son yıllarda katıldığı turnuvalardan hayal kırıklıkları ile ayrılan İspanyollar, EURO 2020'de siftah arıyor. 

E Grubu ikinci maçında İsveç ile karşılaşacak İspanya'da Sergio Busquets koronavirüs nedeniyle forma giyemeyecek. 

Turnuva öncesi milli takıma döndüğünü duyuran Zlatan İbrahimovic'in  İsveç kadrosuna dahil edilmemesi şaşkınlıkla karşılanmıştı. 

İSPANYA - İSVEÇ EURO 2020 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Haziran Pazartesi günü La Cartuja'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. 

İSPANYA - İSVEÇ MUHTEMEL 11'LER:

İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Llorente, Rodri, Pedri, Moreno, Torres, Morata

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Isak, Ber


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