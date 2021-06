EURO 2020'de Danimarkalı Simon Kjaer'e ödül

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) gece tamamlanan son 16 maçlarının ardından turun en iyi oyuncusu, Danimarka Milli Takımı'nın kaptanı Simon Kjaer seçildi.

UEFA EURO 2020'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, Kjaer için "Topa sahip olmada iyi, defansta kaya gibi." ifadesi kullanıldı.

Danimarka, Christian Eriksen'in kalp krizi geçirmesine rağmen EURO 2020'de B Grubu'nu ikinci sırada tamamlamış, son 16 turunda Galler'i 4-0'lık skorla saf dışı bırakmış, çeyrek finalde ise Çekya ile eşleşmişti. Çekya - Danimarka maçı, 3 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Danimarka'nın 32 yaşındaki Simon Kjaer, 2015 ve 2017 yılları arasında Fenerbahçe formasını giymişti. Kjaer, günümüzde İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan formasını giyiyor.

EURO 2020'nin paylaşımı şu şekilde:

Incisive in possession, a rock at the back. Denmark captain Simon Kjær is the Round of 16 Top Performer @FedExEurope | #EUROPZ | #EURO2020 pic.twitter.com/UiTimsPBne