EURO 2020'de İspanya ve Polonya, bir puana razı oldu
EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ve Polonya, 1-1 berabere kaldı ve gruplardaki son maçlar öncesinde büyük kayıp yaşadı.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) E Grubu ikinci maçında İspanya ve Polonya, Morata ve Lewandowski'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.
İspanya'daki Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato'nun yönettiği maçta gol perdesi, 25. dakikada Alvaro Morata ile açıldı. Morata, Moreno'nun pasında kale önünde topla buluştu ve fileleri havalandırdı. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, orta hakem Orsato VAR incelemesi sonucunda golü verdi.
İlk yarı İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonlanırken, Polonya'da Mateusz Klich 36. dakikada sarı kart gördü.
İkinci yarıda Polonya, skoru eşitledi. 54. dakikada Kamil Jozwiak'ın ortasına iyi yükselen yıldız golcü Robert Lewandowski, topu kafayla ağlara gönderdi ve skor 1-1'e geldi.
Golden dakikalar sonra İspanya, öne geçme fırsatı yakaladı. Polonya'dan Jakub Moder'in sarı kart gördüğü penaltı pozisyonu sonrası topun başına geçen Gerard Moreno, kendisi ve takımı adına ikinci golü atma fırsatından yararlanamadı.
Kalan dakikalarda başka gol atılmazken, karşılaşma 1-1'lik skorla bitti. İkinci maçlar sonunda İspanya iki beraberlik ve iki puanla üçüncü sırada yer alırken, Polonya bir puan aldı ve sonuncu sırada kaldı.
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