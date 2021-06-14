EURO 2020’de Slovakya, Polonya'yı mağlup etti

14 Haziran 2021 Pazartesi, 20:42

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) E Grubu’nun ilk karşılaşmasında Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup etti.

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde oynanan ve Rumen hakem Ovidiu Hategan'ın düdük çaldığı maçın ilk dakikaları, iki takımın karşılıklı ataklarıyla devam etti. 13. dakikada Slovak oyuncu Ondrej Duda’nın ayağından çıkan top, çok az farka dışarıya çıkarken o ana kadarki en net pozisyon bu oldu.

Maçın 18. dakikasında Polonyalı iki oyuncunun arasından sıyırılan Róbert Mak, ayağından çıkan sert şut ile fileleri havalandırdı. Şutun Polonya kalecisi Szczesny’e çarpmasıyla golü bulan Slovakya, maçta 1-0 üstün duruma geçti.

Golden sonra Polonya beraberlik golünü ararken Slovakya’nın güçlü savunması, Robert Lewandowski'yi etkisiz hale getirerek ceza sahasındaki topları uzaklaştırmayı başardı.

Slovakya’nın üst üste yakaladığı pozisyonlarda Slovak oyuncu Juraj Kucka’nın maçın 26.dakikasında attığı sert şut çok az farkla üst ağlardan dışarı çıktı.

İstediği performansı yakalayan Slovakya, ilk yarıyı 1-0 üstün durumda tamamladı.

İkinci yarıya iyi başlayan Polonya, 46.dakikada Karol Linetty’ın ayağından bulduğu golle beraberliği yakalayarak maçı 1-1’e getirdi.

Lewandowski’nin maçın 58. dakikasında kullandığı serbest vuruş, Slovakya barajına çarparak top dışarı çıktı. Maçın 26. dakikasında ilk sarı kartını gören Krychowiak, 61. dakikada ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. Polonya sahada 10 kişi kaldı.

Skriniar’ın 68. dakikada bulduğu golle tekrar üstün duruma geçen Slovaklar, durumu 2-1'e getirdi.

Maçın ikinci yarısının sonlarında ikili değişikliğe giden takımlar, hızlı hücum yapmak için oyuncu değişiklikleriyle oyunu hareketlendirmeye çalıştı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Slovakya, Lewandowski'li Polonya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvanın ilk maçından üç puanla ayrıldı.