Galatasaray, sezonu Selçuk İnan yönetiminde açtı

14 Haziran 2021 Pazartesi, 20:12

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, 2021-22 sezonunun hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Yaklaşan başkanlık seçimi öncesi, sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim'in geleceğinin belirsiz olduğu sarı-kırmızılılarda teknik ekipte yer alan eski futbolcu Selçuk İnan, takımın başında sahaya çıktı.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, antrenmana dair şu bilgiler verildi:

"Yeni sezon öncesi hazırlıklar kapsamındaki ilk günde iki gruba ayrılan takımımızda Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Bartuğ Elmaz, Berk Balaban, Emin Bayram, Eren Aydın, Erkan Süer, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Sarper Çağlar ve Süleyman Luş sponsor hastanemiz Liv Hospital’ın Vadi İstanbul şubesinde sağlık kontrolünden geçti.

Diğer grupta yer alan oyuncularımız ise Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sezonun ilk çalışmasını yaptı.

Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmanda gruplar hâlinde koşu yapıldı.

Günün ikinci çalışması ilk gruptaki oyuncuların da katılımıyla saat 17.00’de gerçekleştirildi.

Bartuğ Elmaz, Eren Aydın, Metehan Baltacı ve Sarper Çağlar salonda yenilenme çalışması yaptı.

Sezon sonu milli takım kamplarına katılan veya hâlihazırda milli takımları ile birlikte olan oyuncularımız Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün ve Mostafa Mohamed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk, sağlık ekibimiz tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD’de bulunan Omar Elabdellaoui ve sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz antrenmanda yer almadı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek. İki gruba ayrılacak olan takımımızda oyuncularımızdan bir bölümü, yarın sabah sponsor hastanemiz Liv Hospital Vadistanbul’da sağlık kontrolünden geçecek."