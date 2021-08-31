Euro bölgesinde enflasyon 10 yılın zirvesinde

31 Ağustos 2021 Salı, 13:56

Veri Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüketici fiyatlarında güçlü artış kaydedilmeyeceği ve artışların geçici olacağı yönündeki görüşünün aksi yönde gerçekleşmeler olduğunu gösterdi.

Ekonomistler euro kullanan 19 ülkede tüketici fiyatlarının Ağustos'ta yüzde 2.7 seviyesinde artış kaydedeceğini tahmin ediyorlardı. Enflasyon Temmuz'da yüzde 2.2 ile ECB'nin yüzde 2 olan enflasyon hedefinin üzerinde gerçekleşmişti.

SIRADIŞI BÜYÜKLÜKTE ARTIŞLAR YAŞANDI

Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın yaptığı açıklamaya göre, artışta enerji fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra gıda fiyatlarında keskin tırmanış da rol oynadı. Kurum sanayi ürünlerinin fiyatlarında da sıradışı büyüklükte artışlar yaşandığı belirtti.

Her ne kadar fiyat artışı Kasım ayına kadar zirve yapmayacak gibi görünse de veride yaşanan artış yıl içerisinde birkaç defa enflasyon tahminini yükselten ECB'nin işini zorlaştıracak gibi gözüküyor.

ADIM ATMAK ZORUNDA BIRAKABİLİR

Euro bölgesinin en büyük ekonomisi ve ECB'yi en çok eleştiren ülke olan Almanya'da enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 5 seviyesine yaklaşacağı beklentisi bankayı enflasyon konusunda adım atmak zorunda bırakabilir.

ECB enflasyonda koronavirüs salgınının ardından ekonominin yeniden açılmasının yarattığı tek seferlik faktörlerin önemli rol oynadığını ve fiyatlarda yaşanan artışın 2022 başlarında hızla ılımlı seviyelere geleceğini savunuyor.