Uzmanı açıkladı: Altında kritik tavsiye

31 Ağustos 2021 Salı, 09:52

Altın fiyatları, son 4 haftanın en yüksek seviyelerine yakın bir seviyede işlem görüyor. Gram altın ise Dolar/TL ’deki gerilemeye rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 490 TL sınırında bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda gerçekleştirdiği güvercin konuşma altını desteklemesine rağmen hisse piyasalarını daha kuvvetli etkiledi.

ALTINA YATIRIM TAVSİYESİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Veteran Yatırımcı Mark Mobius, salgın için çıkarılan parasal destek paketleri sonrasında para birimlerinin değer kaybedeceğini ve bundan dolayı portföyde altın bulundurulmasını tavsiye ettiğini söyledi.

Milyarder yatırımcı John Paulson ise giderek artan para arzının enflasyonu beklenen seviyelerin çok üzerine taşıyabileceğini belirtti.