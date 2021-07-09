EuroCup'ta Türk Telekom ve Frutti Extra Bursaspor'un rakipleri belli oldu
EuroCup 2021-22 sezonu öncesinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türk Telekom A Grubu'nda, Frutti Extra Bursaspor ise B Grubu'nda yer aldı.
İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen kura çekimi sonucunda Türk Telekom A Grubu'nda, Frutti Extra Bursaspor'da B Grubu'nda mücadele edecek.
Takımlar, 30 Ekim-6 Nisan tarihleri arasında toplam 18 normal sezon maçı oynayacak. Gruplarını ilk 8 sırada tamamlayan takımların oluşturacağı son 16 turu maçları ise 19 ve 20 Nisan 2022'de yapılacak.
Çeyrek final maçları 26-27 Nisan, yarı final mücadeleleri ise 3 ve 4 Mayıs'ta oynanacak. Tek maçlık EuroCup finalinin tarihi ve yeri ise daha sonra açıklanacak.
Çekilen kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:
A GRUBU: Türk Telekom, Morabanc Andorra, Lokomativ Kuban Krasnodar, Joventut Badalona, Partizan Nis Belgrade, Lietkabelis Panevezys, Dolomiti Energia Trento, Boulogne Metropolitans 92, Hamburg Towers, Slask Wroclaw
B GRUBU: Frutti Extra Bursaspor, Valencia Basket, Promitheas Patras, Gran Canaria, Buducnost Voli Podgorica, Virtus Segafredo Bologna, Cedevita Olimpija Ljubljana, Mincidelice JL Bourg en Bresse, Ratiopharm Ulm, Umana Reyer Venice
Video Haberler
- Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk çukura düştü
- New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kald
- Hatalı sollama anları kamerada! Ceza yağdı
- Isparta’da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı
- Spikerin canlı yayında zor anları
- Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Haberler
- İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- Sedat Peker'den 15 Temmuz iddiası
- Mafya dizisinin oyuncusuna gözaltı
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Bilim Kurulu Üyesi'nden delta varyantı açıklaması
- Avukatı, sıradaki hamlesini açıkladı
- Dev bankadan açıklama