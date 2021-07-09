Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak transfer listesini açıkladı

09 Temmuz 2021 Cuma, 16:14

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, şu ana kadar Britt Assombalonga, Younes Belhanda ve Mario Balotelli gibi güçlü oyuncu profillerini kadrosuna katmayı başardı.

Kulübün başkanı Murat Sancak, Radyospor'a bağlanarak kulübün transfer politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

MÜJDEYİ VERDİ

Bir transferin daha bitmek üzere olduğunu açıklayan Sancak "Şu an bir oyuncu Adana’da. Yabancı. İsmini vermeyeyim arkadaşlar duyurunca öğreniriz. Transfer listemizde Başakşehir’den kaleci Muhammed, Trabzon’dan Yusuf, Galatasaray’dan Yunus var." diyen Başkan Sancak, yayıncı kuruluşun indirim taleplerine de değindi. İşte, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın açıklamalarından kesitler.

"SÜPER LİG'DEN DAHA ZOR"

TFF 1. Lig'in Süper Lig'den daha zor ve daha çetin olduğunu iddia eden Başkan Murat Sancak: Süper Lig’den daha zor bir lig olduğunu söyleyebilirim. Çok mücadele gerektiren bir lig 1. Lig. Güzel oldu. Öyle diyeyim. O gün şampiyonluk maçından sonra bir demecim olmuştu. “26 yıl nasıl çıkamadıysak, 26 yıl gitmemeliyiz” diye. Bence onun planlarını yapmalıyız." dedi.

"RAİOLA İŞİNİ YAPIYOR"

Balotelli transferinden ötürü oyuncunun menajeri Mina Raiola'ya teşekkürlerini sunan Sancak: "Öyle bir dünya yıldızını ülkemize kazandırmak apayrı bir gurur. Bunlar parayla olacak şeyler değil. Bizim verdiğimizin 2-2.5 katını teklif eden kulüpler de vardı. İkimiz oturduk burada. Şehri de gösterdik. İyi bir hava aldı ve imzaladı. Burada Raiola’ya da teşekkür etmek lazım. Emin olun vereceğimizi de almadan gitti adam. Menajerlik payını almadan gitti. Yüzde 20 alacaktı, yüzde 10 verdik. Onu da nakit almadı. Adam işini yapıyor Allah hayırlısıyla yemeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

DAVİD LUİZ TRANSFERİ

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın transfer sürecine dair diğer açıklamaları şu şekilde:

David Luiz şöyle, biz Fonte’yi düşündük. O olmayınca menajerleri bize onu önerdi. Ama olacak diye bir şey yok. Olmama ihtimali yüksek. Daha başka yerlere alacağımız oyuncular da var. Kadroyu yıldızlarla doldursak olma

MUHAMMED, YUSUF, YUNUS...

Şu an bir oyuncu Adana’da. Yabancı. İsmini vermeyeyim arkadaşlar duyurunca öğreniriz. Transfer listemizde Başakşehir’den kaleci Muhammed, Trabzon’dan Yusuf, Galatasaray’dan Yunus var.

Yusuf için hocanın kararını bekliyoruz. Diğer oyuncular için de öyle. Toplam 10 transferle yaz transfer dönemini kapatacağız inşallah.

SVENSSON TRANSFERİ

Norveçli sağ bek oyuncusu Jonas Svensson'un gündemlerinde olduğunu doğrulayan Sancak: "Bizim gündemimize gelen çok oyuncu var. O konuda çok problem yok. Sağ olsun menajerler her gün 4-5 tane atıyor. Seyrediyorsunuz yani. Ortak akılla bir karar alıyorsunuz." şeklinde konuştu.

"BELHANDA'NIN MİSAFİRİ OLDUK"

Ferhat Kaplan'dan sonra Adana Demirspor'un ikinci transferi Belhanda hakkında açıklama yapan Sancak: "Belhanda çok değerli bir oyuncu. Herkeste olması gereken bir oyuncu. Çok karakterli, çok dürüst. Evine gidip ailesiyle oturduk. Ertesi gün anlaştık. Şu anda gelen haberler mesela, genç çocuklarla o kadar çok ilgileniyorki herkes çok mutlu. Assombalonga da en az Balotelli kadar önemli. O da menajerler üzerinden geldi. 10-12 gol atmış. 2 yıl önce büyük rakama transfer olmuş bir oyuncu. Şimdi şöyle, geçen sene bana Boupendza’yı getirselerdi ben almazdım. Golü yoktu. Şanstır bu işler yani. Ama bir bakıyorsunuz burada patlama yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

"COSTA'YI, BACCA'YI İSTEDİK. WELBECK'İ DÜŞÜNDÜK"

Hücum hattı için birçok aday isimle görüşme yapıldığını doğrulayan Sancak: Taraftarımız sabırlı olsun. En doğru kararları vermeye çalışıyoruz. Doğru kişileri almaya çalışıyoruz. Balotelli’nin farklı sebepleri de vardı. Sadece golcü olduğu için değil. Onun için aldık Balotelli’yi.

Bugün Avrupa’da konuşuluyorsak, bunun sebeplerinden biri Belhanda’dır, biri Assombalonga’dır. En önemlisi de Balotelli’dir. Diego Costa’yı istedik, Bacca’yı istedik, Welbeck’i düşündük. Oraya Balotelli ve Assombalonga oldu. Böyle oyuncuları herkes ister. Samet hoca da böyle oyuncuları ister" dedi.