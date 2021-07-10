Euroformula Open'da Cem Bölükbaşı, zafere uzandı
Otomobil yarışçısı Cem Bölükbaşı, Euroformula Open'ın dördüncü ayak yarışında birinci oldu.
Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Euroformula Open serisinin Macaristan'da gerçekleştirilen 4. ayak ilk yarışında birinci sırayı aldı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kariyerinin ilk Euroformula Open mücadelesi için Macaristan'daki Hungaroring pistine çıkan Cem Bölükbaşı, başarılı bir performans sergileyerek ilk yarışı zirvede bitirdi.
Hollanda'nın Van Amersfoort Racing takımı adına mücadele eden Bölükbaşı, 29.11.495'lik zamanıyla birinci sırayı alırken, Meksikalı takım arkadaşı Rafael Villagomez ikinci, İspanya'nın Drivex School takımından Paraguaylı sürücü Joshua Durksen de üçüncü sırada onu takip etti.
Euroformula Open serisi 4. ayağında yarın ikinci ve üçüncü yarışlar gerçekleştirilecek.
Yarış sonrası görüşlerine yer verilen Cem Bölükbaşı, "Daha iyi bir başlangıç olamazdı. İlk galibiyetim, 5. sıradan başlayarak geldi. Çok iyi start alamadım, devirleri istediğim gibi ayarlayamadım ancak iyi bir ilk tur geçirdik. İlk ve ikinci virajdaki hataları değerlendirdik. Sonrasında da lider hata yaptı ve biz de yarışı sorunsuz bir şekilde bitirdik. Bu gerçekten inanılmaz." ifadelerini kullandı.
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