Evde özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

Bolu'da, yaşadığı apartman dairesinde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren U.Ö. (21) polisin operasyonu ile yakalandı.

DHA
27 Temmuz 2021 Salı, 17:37
Evde özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir evde U.Ö.'nün Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takip ettikleri U.Ö.’yü eve yaptığı baskınla gözaltına aldı.  Evde yapılan aramada bir miktar esrarın yanı sıra Hint keneviri yetiştirmek için özel düzenek kurulduğu belirlendi, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli U.Ö, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler