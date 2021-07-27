Evde özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

27 Temmuz 2021 Salı, 17:37

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir evde U.Ö.'nün Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takip ettikleri U.Ö.’yü eve yaptığı baskınla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir miktar esrarın yanı sıra Hint keneviri yetiştirmek için özel düzenek kurulduğu belirlendi, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli U.Ö, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

