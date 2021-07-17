Everton'da Rafa Benitez'in, Cenk Tosun'u kadroda istemediği iddia edildi
Everton'un yeni teknik direktörü Rafa Benitez'in, Cenk Tosun'un da aralarında bulunduğu 6 ismi kadroda düşünmediği iddia edildi.
İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun'un menajer Rafa Benitez tarafından kadroda düşünülmediği iddia edildi.
İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre Benitez'in aralarında Cenk Tosun'un da bulunduğu 6 ismi kadroda düşünmediği ve yönetime bunu rapor ettiği kaydedildi. Everton kadrosunun ilk 11 oyuncularından James Rodriguez, Andre Gomes, Bernard, Fabian Delph ve Yerry Mina'nın Benitez tarafından istenmediği ifade ediliyor.
Everton'un yeni menajeri Rafa Benitez'in raporu doğrultusunda kadroya hangi isimlerin katılacağı ise merak konusu.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun 2018'de 23 milyon Avroya Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu. Fazla forma şansı bulamadığı 1 sezonun ardından Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun, geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak katılmıştı.
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