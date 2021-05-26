Evini uyuşturucu serasına çeviren şüpheli gözaltına alındı

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 07:18

Manisa'nın Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu imal edildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, Ergenekon Mahallesi'nde uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla iklimlendirilmiş ve seraya çevrilmiş eve operasyon düzenlendi.

Şüphelinin uyuşturucu madde yetiştirmek için kurduğu sistem karşısında polisler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Operasyon kapsamında adreste birçok saksı içerisinde dikili halde kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca, bitkilerin yetiştirilmesi için gerekli ortamı sağlamak üzere düzenekler, led ışıklar, ısıtıcı, sıvı halde bulunan gübreler, ışıklandırma, karbon filtre, havalandırma ve nem ayarlama cihazları bulundu.

Operasyon sonucu şüpheli M.B., gözaltına alındı.



Öte yandan, polisin başka bir adreste yaptığı operasyonda ise saksı içerisinde 3 kenevir bitkisi ele geçirildi. Burada da bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişileri sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



