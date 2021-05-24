‘5 ton uyuşturucu transferi Türkiye üzerinden kimlere yapıldı?’

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:10

Dr. Demir ve Dr. Kılıç, insanlığı tehdit eden uyuşturucunun hem bir sağlık, hem de ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu belirterek “Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Türkiye uyuşturucu raporu eğilimler ve gelişmeler 2020’ raporunda yer alan bazı verileri/ sonuçları paylaşarak toplumda ‘neler oluyor’ sorusuna birlikte cevap arayalım!” değerlendirmesini yaptılar.

BALKAN ROTASI

Türkiyenin coğrafi konumu ve genç nüfusu sebebiyle uyuşturucudan doğrudan etkilenen ülkeler arasında olduğunu anlatan doktorlar “Türkiye uyuşturucu kaçakçılığı bağlamında son derece önemli bir güzergah olan ‘Balkan Rotası’ üzerinde yer almaktadır. Sürdürülen örnek mücadelenin daha da ileriye götürülme çabasına gölge düşmemesi ve suç gelirlerinin aklanmaması için kamuoyuna yansıyan organize suç gruplarının 5 ton uyuşturucu/ kokain transferini Türkiye üzerinden kim/kimlere yaptığı açıklanmalıdır” dediler.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden de verilerle açıklamalarda bulunan Demir ve Kılıç, özetle şunları kaydettiler:

“Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre; madde kullanımı ile ilişkili tedavi merkezlerine ayakta başvuruda, yatan hasta sayısında, ‘uyuşturucu’ madde bağlantılı suçlardan ceza infaz kurumlarında bulunanların sayısında son yıllarda önemli artış gerçekleşmiştir. 2019 sonu itibariyle tedavi merkezlerinin toplam yatak kapasitesi bin 192’dir. Tanı kodlarına göre alkol ve nikotin kullanım bozuklukları dışlandığında, 2019 yılında sadece tedavi merkezlerine yapılan toplam ayaktan tedavi başvuru sayısı 270 bin 6’dır. Türkiye’de bulunan 124 tedavi merkezinin 53’ünde yatarak tedavi hizmeti gerçekleştirilmektedir. 2019’da yataklı tedavi merkezlerine yapılan başvuru sayısı 17 bin 79’dur. 2019’da tedavi gören hastaların eğitim durumları incelendiğinde; yüzde 1,8’inin hiç okula gitmemiş, yüzde 88,2’sinin 1-8 yıl eğitim aldığı, yüzde 6,3’ünün 9-12 yıl eğitim aldığı, yüzde 1,3’ünün yüksekokul mezunu olduğu görülmüştür. 2018 yılında Türkiye’de uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan dolayı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular oranı yüzde 21,78 iken 2019 yılında bu oran yüzde 27,97’ye çıkmıştır. 2019 yılında ele geçirilen kokain miktarında bir önceki yıla göre yüzde 8,5 oranında artış gerçekleşmiştir ve bu miktar Cumhuriyet tarihinin rekorudur. 2020 yılında uluslararası sularda yakalanan 5 ton uyuşturucu/ kokain transferinin organize suç grupları tarafından Türkiye üzerinden kim/kimlere yapıldığı henüz açıklanmamıştır. Türkiye uyuşturucu suçları ile mücadeleyi,‘Tüm dünya çocuklarını kendi çocukları olarak gören’ bir anlayışla sürdürmekte ve büyük başarılara imza atmaktadır. Bu anlayışa gölge düşmemesi ve suç gelirlerinin aklanmaması için kamuoyuna yansıyan organize suç gruplarının 5 ton uyuşturucu/ kokain transferini Türkiye üzerinden kim/kimlere yaptığı açıklanmalıdır.”