Evinizin içindeki hava ne kadar temiz?

19 Aralık 2020 Cumartesi, 16:00

Sadece nefes almak her 10 kişiden 9'unu hastalık riskini, felç geçirme ihtimalini, solunum yolları enfeksiyonu ve akciğer kanseri olasılığını artırıyor.

Mikroskobik düzeydeki kirli hava partikülleri her yerdeler ve bize zarar vermeye devam ediyorlar, özellikle de kapalı mekanlardayken. ABD Çevre Koruma Kurumu'nun araştırmasına göre, kapalı mekanlardaki hava kirliliği dış mekanlardan 2 ila 5 kat daha fazla.

Zamanımızın yüzde 90'ını kapalı kapılar ardında çalışarak, okuyarak, yemek yiyerek ve uyuyarak geçiriyoruz. Bu nedenle iç ortamda soluduğumuz havadaki toza, alerjenlere ve maruz kaldığımız sıcaklığa kadar her şey sağlığımızda hayati rol oynuyor.

Dyson ve National Geographic Türkiye; İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaptığı araştırmaya göre, yurttaşların yaklaşık yüzde 70’i yemek pişirme sırasında çıkan duman, temizlik ürünleri ve evcil hayvan tüylerinin iç ortam hava kalitesini bozduğundan habersiz. Her 5 kişiden 3'ü, yaşadığı ortamdaki hava kirliliği kaynaklarının farkında değil. Katılımcıların yüzde 90'ı yeni mobilyaların iç ortam hava kirliliği kaynağı olabileceğini bilmiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 79'u ise saç spreylerinin iç mekân hava kirliliğine neden olabileceği hakkında bilgi sahibi değil.

Pandemi nedeniyle eve kapandığımız şu dönemde firmalar da peş peşe hava temizleyici ürünlerini piyasaya sunuyor. Öne çıkan bazı cihazları derledik:

DYSON PURE COOL ME

Dyson Pure Cool Me, kişiye özel hava temizleyici fan üstünde bulunan dışbükey kubbe hava akımının açısını kontrol edebilmeyi sağlıyor. Cihaz, HEPA filtresiyle partikülleri yok ederek kişisel alandaki havayı temizliyor. Bu filtre polen, küf sporu ve bakteri gibi ultra ince parçacıkların yüzde 99.95'ini hapsediyor ve kokuları, VOC (Uçucu Organik Bileşikler) gibi evsel buharları emiyor.

BEKO UV TEMİZLEME CİHAZI

Beko, koronavirüsle mücadeleye için Beko Aktif Hijyen Serisi’ni hayata geçirdi. 28 litrelik geniş bir kapasiteye sahip olan UV Temizleme Cihazı, 4 farklı programı ile UV-C ışınları ve sıcak havanın gücünü kullanarak kişisel eşyalar, paketli gıdalar, bebek malzemeleri, cam ve metal mutfak malzemeleri gibi ürünler için kısa sürede ve az efor kullanarak hijyen sağlıyor.

FAKİR LUMİNOSO SMART

Fakir Hausgeräte’nin yeni Luminoso Smart İyonik Hava Temizleyicisi, geliştirilmiş filtre sistemiyle, kapalı ortamda 3 saat çalıştırma sonucunda 80 metrekareye kadar hava temizliği sağlıyor. Cihaz, havada bulunan ince tozları, organizmaları, polenleri, alerjenleri ve zararlı maddeleri arındırıyor.

SAMSUNG AX34R

Samsung AX34R3020WW/SK Hava Temizleyici cihaz, odadaki hava kalitesini anlık olarak izleyip renkli göstergeyle bildiriyor. Cihaz havadaki 2.5 mikrondan küçük partikülleri yok eden PM2.5 filtresine sahip. Polen gibi toz partiküllerini toplayabilir, havadaki kötü kokuyu giderir, formaldehit gibi zararlı gazları azaltabilir.

FROUMANN HAVA TEMİZLEME

Yerli firma Froumann da profesyonel hava temizleme ürünlerini piyasaya sundu. Kapalı alanlarda virüs, bakteri, toz, alerjen ve kimyasallar gibi havada uzun süre asılı kalabilen tüm kirleticileri filtreleyen Froumann Profesyonel Hava Temizleme ürün grubu içinde 100’den 300 metrekareye kadar farklı büyüklüklerdeki mekanlar için geliştirilmiş 5 farklı model bulunuyor.

HAFTANIN YENİSİ

Katlanabilir bilgisayar

Lenovo, katlanabilir ekranına sahip dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 Fold’u Türkiye’de tanıttı. Bir kitap gibi katlanabilen ThinkPad X1 Fold, yan yana iki ekranı aynı anda kullanım olanağı sağlıyor. 999 gram ağırlığı olan ve 13.3 inç OLED ekranı bulunan ThinkPad X1 Fold, renkte ise 2K çözünürlük sunuyor. Klavyesi ile normal dizüstü bilgisayar gibi rahatlıkla kullanılabilen ThinkPad X1 Fold isteğe bağlı olarak tablet gibi de kullanılabiliyor.