Evli çift derbiyi yönetti
TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanan ve Ankaragücü'nün kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği müsabakada bir ilk yaşandı.
Tarihte ilk kez evli çift birlikte maç yönetirken, derbide hakem Burak Pakkan ve Gamze Pakkan çifti görev yaptı.
Burak Pakkan maçın hakemi olarak görev yaparken, Gamze Pakkan ise 4. hakem olarak sahada ter döktü.
3 ay önce evlenen hakem Burak ve Gamze çiftinin Ankara Eryaman Stadyumu2nda oynanan maçta görev yapmaları büyük ilgi gördü.
Gamze Durmuş Pakkan, iki takımın sezon öncesi oynanan TSYD Kupası maçını da yönetmişti. Burak Pakkan ise daha önce Ankaragücü altyapısında 2 sene futbol oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmış ve hakemliği seçmişti.
Burak Pakkan iki takımın da ilk kez maçında düdük çaldı.
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