Eyüpspor, Umut Bulut'u transfer etti
Deneyimli golcü Umut Bulut, Eyüpspor'a transfer oldu.
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, tecrübeli forvet oyuncusu Umut Bulut'u kadrosuna kattı.
Golcü oyuncuyla yıllık 900 bin liradan 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Kariyerinden MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Umut Bulut, Süper Lig'deki son sezonunu ise Yeni Malatyaspor'da geçirmişti.
Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Umut Bulut, Süper Lig'de 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda girdi ve "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un formasını terletti.
Umut Bulut Eyüpspor'da!— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) June 18, 2021
Kulübümüz, Süper Lig'de en çok forma giyen futbolcu olan Umut Bulut ile sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/peTbtr7VkV
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