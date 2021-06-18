Atakaş Hatayspor, Samuel Ayomide Adekugbe'yi transfer etti
Hatayspor, Kanada Milli Takım oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Atakaş Hatayspor, sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Hatayspor, daha önce Valerenga forması giyen 26 yaşındaki Samuel Ayomide Adekugbe'yi renklerine bağladı.
Konu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takımı kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce Valerenga forması giyen Samuel Ayomide Adekugbe'ye ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."
Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi.@SamAdekugbe#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/AEOQDa2k7m— Hatayspor???? (@Hatayspor_FK) June 18, 2021
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