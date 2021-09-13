13 Eylül 2021 Pazartesi, 09:48

Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatı alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.