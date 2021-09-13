Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatı alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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