Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA
13 Eylül 2021 Pazartesi, 09:48
Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı
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Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatı alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.


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