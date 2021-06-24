Eyyüp Fatih Şağban'ın bir çocuğa daha istismar şikayeti ortaya çıktı

24 Haziran 2021 Perşembe, 12:32

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki dergahında müridinin çocuğuna yönelik istismarda bulunduğu için tutuklu yargılanan ve 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Uşşaki tarikat lideri olduğu ileri sürülen Eyyüp Fatih Şağban'ın, başka bir çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayet edildiği ortaya çıktı.

Şikayet hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

ŞİKAYET CİMER ÜZERİNDEN YAPILDI

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Haziran'da görülen duruşmada çocuğa cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Şağban hakkındaki ikinci istismar şikayeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapıldı.

ŞİKAYETTE MAĞDUR ÇOCUĞUN İFADESİNE DE YER VERİLDİ

7 Ocak 2021'de yapılan gizli ihbarda, Eyyüp Fatih Şağban'ın başka bir müridinin 10 yaşındaki çocuğuna istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

İhbarda, Şağban'ın ceza aldığı istismar vakasındaki mağdur çocuğun "Dergahta 10 yaşlarında bir kız vardı. O da bana Fatih'in onu kucağına oturttuğunu anlatmıştı. Bu da benim yaşadığım olayla aynı gün oldu" şeklindeki ifadesine de yer verildi.

ANNE VE ÇOCUK İFADE VERDİ

Şikayetin CİMER tarafından Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, Şağban hakkındaki ikinci istismar iddiasında adı geçen çocuk ve annesi ifadeye çağrıldı.

Anne, ifadesinde böyle bir olayın yaşanmadığını, böyle bir olayın yaşanması halinde çocuğunun kendisine anlatacağını belirtti.

Çocuk ise, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, Eyyüp Fatih Şağban'ın yanına kalabalık bir şekilde gittiklerini, şeyhin elini öptüğünü, mağdur çocukla da dergahta tanıştıklarını söyledi.

SAVCILIK: SOYUT İDDİALAR

Savcılık, şikayetle ilgili takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararının gerekçesi şöyle açıklandı:

"Her ne kadar CİMER'e yapılan ihbarda şüphelinin, mağdura 'çocuğun cinsel istismarında bulunması nedeniyle ihbarda bulunulmuş ise de, mağdurun ve mağdurun annesi müştekinin alınan beyanlarında söz konusu olayın olmadığını beyan ettikleri, söz konusu ihbarın soyut nitelikte kaldığı, bu iddialara ilişkin iddiaları destekleyen başkaca tanık, belge ve benzeri somut bir delile ulaşılmaması nedeniyle soyut nitelik taşıdığı, aksine bir delilin de dosyaya yansımadığı, böylece şüpheli hakkında üzerine atılı suçtan kamu davası açmaya yeterli derecede şüpheye ulaşılamadığı anlaşılmakla kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi."

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan ve Uşşaki tarikatı lideri olduğu ileri sürülen Eyyüp Fatih Şağban, 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Fatih Nurullah takma adını kullanan Şağban'ın, olaydan sonra mağdur çocuğun babası ile arasında gerçekleşen görüşmenin kaydı sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansımıştı.

Ses kaydında Fatih Nurullah, çocuğa yaptığı istismarı itiraf etmiş ve olayın duyulmaması için babayı ikna etmeye çalışmıştı. Çocuğun babası F.A., Fatih Nurullah'tan şikayetçi olunca tarikat üyelerinin saldırısına uğramıştı.

Tarikat lideri, çocuk istismarı suçunu işlediği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çaptırılmış ardından iyi hal indirimi uygulanarak cezası 10 yıl 5 aya düşürülmüştü. Hürriyeti tahdit suçundan da cezalandırılması istenen Fatih Nurullah, bu suçtan beraat etmişti.