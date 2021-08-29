F1'de başlatılamayan yarışın kazananı Max Verstappen oldu

29 Ağustos 2021 Pazar, 21:18

Yaz arasından sonra gerçekleştirilen ilk yarış olan Belçika Grand Prix'si yağan yağmur nedeniyle 3 saat ertelendi.

FIA'nın 1 saatlik yarış yapılması kararının ardından güvenlik aracıyla yeniden piste çıkan araçlar, görüş kısıtlaması nedeniyle tekrar pistten ayrıldı. Yağmur aralıksız olarak devam edince FIA, yarışın daha fazla devam etmeyeceğini duyurdu.

Oldukça fazla bir şekilde yağan yağışa rağmen düzenlenen törende Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen podyumun en üst basamağına çıkarken, Williams'ın Büyük Britanyalı pilotu George Russell ikinci, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise üçüncü oldu.

Williams pilotu George Russell, kariyerinde ilk kez podyuma çıktı. İlk 10 sıradaki pilotlar, yarışın tamamlanması nedeniyle almaları gereken puanın yarısıyla Belçika Grand Prix'sinden ayrıldı.