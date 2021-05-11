Facebook'tan kullanıcılarına 'makaleyi okumadınız' uyarısı

11 Mayıs 2021 Salı, 17:37

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Facebook, Twitter’da, kullanıcılara henüz okumadıkları bir makaleyi paylaşmak isteyip istemediklerini soracak bir pop-up'ı test etmeye başlayacağını duyurdu.



Uygulamayı Twitter üzerinden açıklama yapan Facebook, makaleyi açmadan paylaşmak isteyen kullanıcılara "Okumadığınız bir makaleyi paylaşmak üzeresiniz" uyarısında bulunulacağını açıkladı.

Facebook, söz konusu pop-up ile yanlış bilgilerin yayılmasıyla mücadele etmeyi amaçladığını açıkladı.

Bir Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, yeni uygulamanın Android kullanıcılarının yüzde 6'sı üzerinde test edileceğini söyledi.

Twitter da daha önce yaptığı açıklamada benzer bir uygulamayı başlattığını duyurmuştu.