Facebook 'ceset torbalarıyla' protesto edildi

Protestocular, Facebook'un web sitesinde yer aldığına inandıkları yanlış Covid-19 bilgilerine tepki olarak şirketin Washington DC'deki genel merkezinin önüne "Dezenformasyon öldürür" etiketli ceset torbaları bıraktı.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre gösteri, Facebook'un kontrolsüz gücü konusundaki endişenin bir araya getirdiği bir grup akademisyen, uzman ve insan hakları aktivistinden oluşan Gerçek Facebook Gözetim Kurulu (Real Facebook Oversight Board -RFOB) tarafından düzenledi.

Söz konusu protesto, ABD Başkanı Biden'ın Facebook'un barındırdığı yanlış bilgilerle "insanları öldürdüğünü" söylemesi sonrası gerçekleşti. Biden daha sonra sözlerini açıklığa kavuşturarak sosyal medya platformunun kendisini değil, kullanıcı hesaplarını kastettiğini belirtmişti.

Biden'ın, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nce hazırlanan ve Facebook'taki tüm aşı karşıtı teorilerin yüzde 73'ünden sorumlu olduğu düşünülen 12 kişiyi içeren "dezenformasyon düzinesi" listesinin yer aldığı rapora atıfta bulunduğuna inanılıyor. Söz konusu listedeki yüksek profilli isimler arasında Robert F. Kennedy'nin oğlu ve Başkan John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. da yer alıyor.

'FACEBOOK DEZENFORMASYONU ÖLDÜRÜR'

Facebook'u protesto eden grubun paylaştığı tweet'lerde, kullanıcılarına Covid-19 ve aşılar hakkında yanlış bilgiler veren sosyal medya sitelerinin yol açtığı tahribatı simgeliyormuş gibi görünen ceset torbalarıyla yapılan gösterinin fotoğrafları yer aldı.

Fotoğrafların açıklama kısmında, "Ceset torbaları cadde boyunca sıralanıyor. Facebook dezenformasyonu öldürür" ifadeleri yer alıyor.

