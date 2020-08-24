Fahrettin Altun hakkında disiplin soruşturması talebi

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:06

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7. maddesinde anlatılan "Tarafsızlık ve devlete bağlılık" ilkelerini çiğnediğini belirttiği Fahrettin Altun'a siyasi içerikli paylaşım yapma görevini kimin verdiğini sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan, Altun'un Twitter paylaşımlarını onaylayıp onaylamadığını açıklamasını isteyen Bekaroğlu, Altun hakkında disiplin soruşturması açılması gerektiğini ifade etti.

Bekaroğlu şu soruları yöneltti:

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı görevi uhdesinde bulunan Sn Fahrettin Altun tarafından kullanılmakta olan twitter hesabından kendisinin yürütmekte olduğu kamu görevinin kapsam ve içeriğinin anlamını aşan siyasi amaçlı beyanlarda bulunulması ve bazı siyasi partileri hedef alan açıklamalar yapılması makamınızca da onaylanmakta mıdır?

2- Adı geçen söz konusu beyan ve açıklamaları hangi makamın görevlendirmesi neticesinde yapmıştır? Bu konuda bağlı bulunduğu makamların bilgi ve onayı var mıdır?

3- Şayet söz konusu beyanlar onaylanmıyor ise ilgili hakkında disiplin hükümleri ne zaman işletilecektir?

4- Adı geçenin mevcut görevinden alınması düşünülmekte midir?

5- Adı geçenin söz konusu fiillerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi kapsamında değerlendirilmesi hususunda ne düşünülmektedir? Bu konuda ilgili hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunulacak mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumluluklarını düzenleyen 2. Bölümünde yer alan “Tarafsızlık ve devlete bağlılık” başlıklı 7. maddesi:

“Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar…..”



