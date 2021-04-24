Fahrettin Altun'dan HDP'ye sert tepki

24 Nisan 2021 Cumartesi, 12:55

HDP sosyal medya hesabından, 24 Nisan 1915 sözde Ermeni soykırımı ile ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda, “Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!” İfadeleri kullanıldı.

HDP’nin açıklamasına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir! Sizi aziz milletimize havale ediyoruz…” dedi.

NE OLMUŞTU?

1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan HDP Merkez Yürütme Kurulu, “Bu tarihsel, toplumsal ve insani meselenin, devletlerarası siyasette Türkiye ile yaşanan ilişkilerin ve politik konjonktürün bir sonucu olarak gündeme getirilmesi kabul edilemez. Ermeni Soykırımı bu topraklarda yaşandı ve adaleti bu topraklarda sağlanmalıdır” denildi.

“Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!” başlıklı açıklamada, “Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı” ifadeleri kullanıldı.

Altun'un paylaşımı şöyle: