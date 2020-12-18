Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

18 Aralık 2020 Cuma, 20:28

Sağlık Bakanı koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan tabloya göre bugün 26 bin 410 kişi koronavirüse yakalandı. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 246 kişi yaşamını yitirirken, hasta sayısının 4 bin 103 olduğu ifade edildi. Ağır hasta sayısının da 5 bin 707 olduğu belirtilen tabloya göre 31 bin 945 kişi de iyileşti.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4 bin 103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim" dedi.