Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Hasta sayısı 3 binin üzerinde devam ediyor
Sağlık Bakanı Koca, 14 Kasım 2020 tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. 3 bin 116 hasta sayısı belirtilen tabloda, virüs nedeniyle yaşamını yitiren 92 yurttaşın olduğu ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre hasta sayısı 3 bini aşarak 3 bin 116'ya yükseldi. Salgın nedeniyle 92 yurttaşın yaşamını yitirdiği görülen tabloda iyileşen hasta sayısı da 2 bin 298 olarak ifade edildi.
Türkiye'de salgın nedenli ağır hasta sayısı ise artmaya devam ediyor. Bugün güncellenen ağır hasta sayısı 3 bin 423.
"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"
Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin" dedi.
Türkiye'nin 14 Kasım 2020 koronavirüs tablosu şöyle:
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