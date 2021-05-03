Fahrettin Koca test sayılarının neden düştüğünü açıkladı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmanın ardından koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca, koronavirüsün Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak "Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da müracaatları ve filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir. Test sayılarının düşmesi, vaka sayılarının düşmesinin sebebi değil sonucudur" dedi.

Test sayılarının düşmesiyle ilgili konuşan Koca, "Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da müracaatları ve filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir. Test sayılarının düşmesi, vaka sayılarının düşmesinin sebebi değil sonucudur" açıklamasını yaptı.

Koca şunları söyledi:

"İllerimizin durumunu yerinde değerlendirmek için biliyorsunuz Antalya'daydık. Bugün Edirne'deyiz. Edirne'deki çalışmalarımıza Sayın Valimizle görüşerek başladık. Sağlık yatırımlarımız da önemli gündem maddelerimizden olduk. Edirne'deki sağlık alanındaki ihtiyaçları, destek talep edilen hususları istişare etme fırsatı bulduk.

Tamamlanmış ve yapılmakta olan yatırımların yanında yeni ihtiyaçları gözden geçirdik. Gün içinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerli basın mensupları. Ülkemizde son haftalarda gördüğümüz Kovid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçmek durumunda kaldık. Vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Etkisini vaka sayılarında görmeye başladık. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor, gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyoruz.

Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da müracaatları ve filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir. Test sayılarının düşmesi, vaka sayılarının düşmesinin sebebi değil sonucudur."