Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Test sayısındaki düşüş devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2021 Pazar, 17:54
Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Test sayısındaki düşüş devam ediyor
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 900 bine dayandı. Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 532 oldu, 75 bin 182 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.

Türkiye'nin 2 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



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