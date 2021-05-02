Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Test sayısındaki düşüş devam ediyor
Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 900 bine dayandı. Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 532 oldu, 75 bin 182 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.
Türkiye'nin 2 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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