Fahrettin Koca tepkilerin ardından hatalı tabloyu düzeltti

06 Mayıs 2021 Perşembe, 16:48

Fahrettin Koca'nın 5 Mayıs'ta yayınladığı tablo ile Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tablo çelişkili çıktı. Bakan Koca, gelen tepkilerin ardından tabloyu düzeltti.

Koca yaptığı açıklamada, "5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum" dedi.

Düzeltilen tablo şöyle:

Bakan Koca'nın açıkladığı hatalı tablo ise şöyle: