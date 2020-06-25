Fahrettin Koca uyardı: Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır
Fahrettin Koca, salgının yayılım hızının düştüğüne yönelik oluşan yanılgıya dikkat çekerek, "yanlıştır" uyarısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün yayılma hızının azaldığına ilişkin toplumda oluşan kanının yanlış olduğunu söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını yeni açıkladığını ifade eden Koca'nın sözleri şöyle:
"Virüsün yayılma hızı azaldı.' Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı."
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