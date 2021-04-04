Fahrettin Koca: Vefat sayısında sebep çok
Fahrettin Koca, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan vefat sayısıyla ilgili, "Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Koca, Covid-19'a karşı aşının, maske ve mesafeden daha fazla koruduğunu belirterek, vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmasını istedi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır. Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım."
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