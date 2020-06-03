Fahrettin Koca'dan '65 yaş üstü ve sokağa çıkma yasağı' açıklaması

03 Haziran 2020 Çarşamba, 20:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgınında son durumu açıkladı. Koca, ''Yeni takvim başladığında öğrencilerimiz için güvenli şartları hazırlamış olmalıyız. Halen sınırlı sokağa çıkan büyüklerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu grup yaklaşık 30 milyonu oluşturuyor. Yaşlılarımızın sokağa çıkacağı şartları uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız.Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma, hafta sonuyla ilgili şu an genel bir düşünce yok. 65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Bir düzenleme yapılması gündeme geldi. Gelecek hafta netleşmiş olur'' ifadelerini kullandı.

'1,5 METRE MESAFE KOYACAĞIZ'



Koca, ''Planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız. Belli yaş grupları hariç sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa hastalığın daha yaygınlaşacağı kaçınılmazdır. Evden çıktığımızda maskemizi takacağız, karşılaştığımız, birarada olduğumuz insanlarla aramıza 1,5 metre mesafe koyacağız, el temizliğine normalde olduğundan daha fazla önem vereceğiz. Restoranlarda 2-3 kişi oturmamalıyız, otobüslerde maskelerimizi takmış olmalıyız. Pazar yerine gideceksek en sakin ortamı tercih etmeliyiz. Normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz'' dedi.

'İKİNCİ DALGA BEKLEMİYORUZ'

Koca, ''Bugüne kadar toplum olarak büyük feraset gösterdiniz. Buna dayanarak diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz. Bakanlığımız,, sağlık ordumuz adına yürekten teşekkür ediyorum. Tedbirlere uymadığımız takdirde normalleşmeye başlayan her alan risk alanı haline gelecektir. Bu dönem risk daha çok hastalığı belirtisiz şekilde yaşayanlar üzerinden gerçekleşecektir'' ifadelerini kullandı.

HASTANELER RANDEVU VERECEK

Size önemli bir müjdem var diyen Koca, ''Normalleşme süreci sağlık hizmetleri açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Hastanelerimiz normal hastalıklarla daha çok ilgilenecek, ertelenmiş tedaviler için randevu vereceklerdir. Gerekli rehberi yayınladık'' dedi.

GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca, ''Bugün toplam test sayımız 52 bin 305. Vaka sayısı 867. Vefat sayısı 24. İlileşen vaka sayımız 931. Yoğun bakımda olan hasta sayımız 612. Entübe olan hasta sayımız ise 261. Yoğun bakım ve entübe hastalarımızda son üç haftadan bu yana giderek düştüğünü görüyoruz'' dedi. AŞI AÇIKLAMASI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, ''Aşı konusunda bir çağrıya çıkmıştık. Ülkemizde şu an toplam ilaç ve aşı anlamında 22 üniversite ve merkezin çalışması var. Hayvan deneyi aşamasına gelen şu an 4 merkez ve üniversitemiz var. Rusya ile görüşmemizde aşı çalışmalarının özellikle hayvan çalışmalarının sonlarına doğru geldiklerini, biliyorsunuz aşıları özellikle insan çalışması, klinik çalışma dönemi önemli. Klinik çalışmayı bir başka ülkede de yapmanız gerekiyor. O nedenle Rusya ile hem onların hem bizim geliştirdiğimiz aşılarla ilgili karşılıklı klinik çalışmaların yapılabileceği kararına vardık. Bilim Kurulumuz ve Rusya'daki bilim insanları ile birlikte geçen hafta tele konferansla görüşülmüştü. Yarın bu görüşmenin ikincisi yapılacak. İlaç konusundaki çalışmaların Rusya'da sentez safhasına geldiklerini ifade ettiler. Hastalarda kullanımın 1 hafta önce başlandığı ifade edildi. Biz Çin'den getirdiğimizde ilk günlerde tedaviye başlamıştık. Bundan fayda gördüğümüzü, hangi hasta grubu ve hangi dozda kullandığımızı paylaştık. Bundan sonraki işbirliğimiz devam etmiş olacak. Bilin Kurulu'nda daha erken dönemde başlamak üzere rehberde bir değişiklik ayrıca yapılmış oldu'' dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok özellikle en son 15 ilimizde gerçekleşmişti diyen Koca, ''İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı durumda daha çok uyguladığımız bir durumdu. Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma, hafta sonuyla ilgili şu an genel bir düşünce yok. Ama il bazında, illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa gerektiğinde o anlamda her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nun böyle bir önerisi oldu. Şu anda uygulanma noktasında bir önerisi olmadı. Gerektiğinde iller bazında gündeme gelebilir. 65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili bu süreçte en çok fedakarlık gösteren 65 yaş üstü ve gençlerimiz oldu. Halen sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan ve en son sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekliyle büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizin haftada 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Daha çok özellikle büyüklerimizin hareket kısıtlılığı benzeri sorunlar nedeniyle bunun arttırılmasının doğru olacağı yaklaşım var. Önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur. Daha net bir karar açıklanmış olur. Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Gelecek hafta netleşmiş olur'' ifadelerini kullandı.

KÖK HÜCRE UYGULAMASI BAŞARILI DEĞİL

Koca, ''Kök hücreyle ilgili uyuladığımız epey vakamız oldu. Sonuçlarını yakında yayınlamış oluruz. Kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Yani kök hücrenin devam ettirilmesinin gerekmediğini düşünüyoruz. Yayınlandığında net ortaya koymuş oluruz. Plazma uygulamasından fayda görüyoruz. Önümüzdeki dönemde plazmadan daha yoğun antikor vermek üzere immünglobolin sentezi geliştirmek istiyoruz. Antikorun yoğun olduğu erken dönemde immünglobolin verilmesinin imkanı doğmuş olacak. Kalp yetmezliği ve benzeri sorunları olan yoğunluklu antikor anlamında önümüzdeki dönemde hızla şekillendirmek istiyoruz. 1,5 ay sonra bizim pasif aşı dediğimiz immünglobilini daha yaygın kullanmayı hedefliyoruz. Ama kök hücre uygulamasının faydasının olmadığını söyleyebiliriz'' ifadelerini kullandı.





