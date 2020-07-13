Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Aksi mümkünken asla risk almayalım!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla koronavirüse karşı yurttaşları uyarmaya devam ediyor. Koca, toplu taşıma fotoğrafı paylaşarak, "Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim" vurgusu yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla koronavirüse karşı yurttaşları uyarmaya devam ediyor.
Koca, toplu taşıma fotoğrafı paylaşarak, şöyle uyardı:
"Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim."
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