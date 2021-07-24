Fahrettin Koca'dan vaka açıklaması: Unuttuk
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından artan vaka sayılarına dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından artan vaka sayılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Salgın şartlarında yaşadığımızının bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unudulduğunu belirten Koca, "Aşı ve tedbirlerle yeniden mücadeleye dönelim" dedi.
"UNUTTUK"
Koca'nın paylaşımı şu şekilde: BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 12.381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. AŞI VE TEDBİRLE YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM.
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 12.381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. AŞI VE TEDBİRLE YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2021
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