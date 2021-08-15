Taliban'ın Kabil'e girmesinin arından Ankara’da tahliye hazırlıkları başladı
Yetkililerle görüştüğünü belirten gazeteci Murat Yetkin, "İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Türk vatandaşlarının Afganistan’dan gerekirse askeri imkânlarla tahliyesi için her türlü planlamanın yapıldığını, siyasi karara göre her an harekete geçilebileceğini vurguluyorlar" ifadelerini kullandı.
Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişine karşın Türkiye'nin henüz vatandaşlarını tahliye kararı almadığına dikkat çeken gazeteci Murat Yetkin, bu konuda her türlü planlamanın ise yapıldığını yazdı.
Yetkin, 'Taliban Kabil’e girdi: Ankara’da tahliye hazırlıkları' başlıklı yazısında, şunları kaydetti:
"Afganistan hükümeti, Taliban güçlerinin başkent Kabil’e girdiğini açıklamasıyla Türkiye’nin Kabil’deki vatandaşlarının, sivil, diplomatik ve askeri personel dahil güvenlik sorunu gündeme geldi. Çoğu ülke Kabil’deki büyükelçilikleri ve diğer şehirlerdeki diplomatik temsilcilikleri yanı sıra Afganistan’daki vatandaşlarını tahliye kararı aldı ancak henüz Cumhurbaşkanlığı, ya da Dışişleri Bakanlığından bu yönde bir karar açıklaması gelmedi. Yalnızca Dışişleri Bakanlığından gelen, Afganistan’dan ayrılmak isteyen vatandaşların Kabil Büyükelçilik ve konsolosluklara bilgi vermesi gerektiği açıklaması var.
İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Türk vatandaşlarının Afganistan’dan gerekirse askeri imkânlarla tahliyesi için her türlü planlamanın yapıldığını, siyasi karara göre her an harekete geçilebileceğini vurguluyorlar. Halen Kabil’deki Hamid Karzai havaalanının iç güvenlik ve işletmesini Türk Silahlı Kuvvetleri sağlıyor. Taliban son açıklamasında Türk askerinin de 1 Eylül’e kadar ülkeden ayrılmaması durumunda saldırı hedefi sayılacağını ilan etmişti."
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