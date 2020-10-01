Faik Öztrak'tan elektrik zammına tepki

01 Ekim 2020 Perşembe, 10:13

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK),dün 1 Ekim-31 Aralık arasında 3 aylık dönemde geçerli olacak elektrik tarifelerini belirlemek üzere yaptığı toplantıdan, elektriğe yüzde 5.75 oranında zam kararı çıktı.

CHP sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmasına göndermede bulunarak bugün açıklanan elektrik zammına tepki gösterdi.

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Döviz kuruna bakmayan Damadın yönettiği ekonomide son 24 saate benzine 14 kuruş, elektriğe de yüzde 5,75 zam geldi. Sandıkta milletimiz de bu kifayetsizlerin yüzüne bakmayacak."