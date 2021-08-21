'Faizsiz ev, araba satacağız' dediler, on binlerce kişiyi dolandırdılar

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, faizsiz ev ve araç vaadiyle katılımcılardan milyonlar toplayan şirketlerin yarattığı mağduriyetin araştırılması ve hak sahiplerinin paralarının verilmesi için Meclis’e araştırma önergesi verdi.

Edindiği bilgilere göre özellikle kapanan şirketler nedeniyle 53 binden fazla kişinin mağdur olduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Mart ayında Meclis’ten geçen kanun nedeniyle adeta merdiven altı olarak çalışan ve vatandaşların ev, araba hayalleriyle oynayan 21 firma kapandı. Kanunun çıkış amacı tasarruf finansman firmalarına 100 milyon TL sermaye başta olmak üzere belli kriterler getirmek olsa da düşünüldüğü gibi olmadı. Şartları yerine getiren firmalar halen çalışmaya devam ediyor. Getiremeyenler ise birer ikişer kapandı. Kapanan firmalar nedeniyle 53 binden fazla kişinin mağdur olduğu ifade ediliyor. İnsanlara hayal satan bu firmalara yıllardır göz yumuldu, olan yine vatandaşa oldu. Çocuklarının geleceğini, yılların birikimlerini bu firmalara veren vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor ama onları ne duyan var ne de gören” diye konuştu.

MAĞDURLARIN ORTAK BEKLENTİSİNİ PAYLAŞTI

Meclis’in 1 Ekim’de açılmasıyla birlikte araştırma önergesinin genel kurulda görüşülmesi ve bir komisyon kurularak konunun derinlemesine araştırılıp çözüme kavuşturulması için çaba sarf edeceğini ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, mağdur vatandaşların tenis topu gibi şirketler ve BDDK arasında savrulduğunu söyledi. Sertel, kapılarına kilit vurulan şirketlerde kimseyi bulamayan vatandaşların BDDK’de benzer bir tavırla karşılaşarak muhatap bulamadıklarını aktardı.

Mağduriyetlerin yalnızca kapanan şirketler nedeniyle oluşmadığını halen faaliyette olan şirketlerin de vatandaşa proje teslimatını durdurduğunu, parasını da iade etmediğini dile getiren Sertel, tasarruf finans şirketlerinin mağdur ettiği çok sayıda vatandaşın kendisine ulaştığını ifade ederek, mağdur vatandaşlardan birinin kendisine yazdıklarını paylaştı.

O yazı şöyle:

“Banka kredi faizleri yüksek olduğu için ve faiz yememek için bu sisteme girmiş olan mağdurlardan biriyim ve benim gibi 53 binden fazla mağdur daha var. Bu yazımı kendi adıma ve onların adına sizlere yazıyorum. Bizlerin sesi olmanızı ümit ediyoruz. Bunlar devlete belgelerini göstererek şirketlerini kuran, devlete vergi veren ve yine sözleşmelerini yaparken devlet güvencemiz var denilerek insanları kendilerine çeken firmalardır. Hedefevim’le beraber 20 firma daha evim firması tasfiye oldu ve 53 binden fazla kişi şuanda mağdur durumdadır. Ne devlet kanadından ne haber kanallarından ne de bu şirketlerden bir bilgi alamıyoruz veya alsak da bizi tatmin edici düzeyde olmuyor.

Binlerce insan çocuklarının boğazından kesip verdi, kimisi altın bozdurdu, kimisi arabasını sattı veya kimisi kaç yıldır çalıştığı aldığı tazminatını yatırdı, kimisi de borç aldı girdi. Sağlık durumları zorda olup son paralarını bu şirketlere kaptıranlar var. İnsanların aileleriyle araları bozuldu, kapanmayacak yaralar açıldı, intihar eşiğine gelip komalık olan insanlar var. Sizden ricamız sesimizi duyurmanız. Mağduriyetimizin giderilmesi için destek olmanızdır. Bu mağduriyetimizin yanı sıra devletimizin bizim ev, araba hayallerimizin yok olmaması için uygun bir kredi veya bu isteklerimize ulaşabilmemiz için bir çözüm yolu üretmesini de rica ediyoruz. Herkes mağduriyetimize suskun kalmış vaziyette biz ise ne yapacağımızı bilemeyen bir haldeyiz.”



