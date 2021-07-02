Son dakika... 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi

BDDK, tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.

AA
02 Temmuz 2021 Cuma, 10:09
Son dakika... 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi. BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (Kanun) hükümlerine intibak etmek üzere Kuruma başvuruda bulunan listedeki şirketler tarafından tevdi edilen bilgi ve belgeler, söz konusu şirketlere ilişkin Kurum denetim  personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporlarda yer alan tespitler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda intibak planı yeterli görülmeyen ekli listedeki şirketlerin Kanunun Geçici 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine, karar verildi.


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