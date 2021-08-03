Farah Zeynep Abdullah'tan, eski Orman Bakanı Veysel Eroğlu'na: 'Bari utanıp silin şunları ya'

03 Ağustos 2021 Salı, 18:21

Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe çıkan orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Sivil toplum örgütleri ve halk, yangınlara kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken; Türkiye'nin yangın söndürme amaçlı uçak ve helikopterin bulunmayışı tartışmalara neden oluyor.



Yaşananlara ve hükümetin yangın söndürme çalışmalarındaki yetersizliğine yönelik tepkiler sürerken, oyuncu Farah Zeynep Abdullah, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun geçmişte attığı tweetleri hatırlattı.

'BARİ UTANIP SİLİN ŞUNLARI YA'

Eroğlu'nun 24 Kasım 2016'da attığı bir tweeti alıntılayan ünlü oyuncu, eski bakana "Selam Veysel bey utanıp bari şu tweetleri silin ya" diyerek tepki gösterdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevini Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım tarafından kurulan hükûmetlerde 2011-2018 yılları arasında sürdüren Eroğlu, bu görevinden önce 2007–2011 yılları arasında Erdoğan tarafından kurulan 60. Türkiye Hükümeti'nde Çevre ve Orman Bakanı olarak yer almıştı.