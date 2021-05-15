Faryd Mondragon'dan Galatasaray'a başarı mesajı

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:33

Galatasaray'ın Kolombiyalı eski kalecisi Faryd Mondragon, sarı-kırmızılıların bu akşam 20.30'da, Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk hedefiyle çıkacağı Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili konuştu.

Mondragon'un eski kulübüne başarılar dilediği video, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabında taraftarlarla buluştu. Mondragon, 2006 yılında kazanılan şampiyonluğa ve sezonun son haftasında oynanan Denizlispor - Fenerbahçe maçında verilen 16 dakikalık uzatmaya atıfta bulundu:

"Herkese selam. İnşallah şampiyon Cimbom. İnşallah 16 dakika uzatma yok.

16 dakika uzatma verdiler. Ve ben dedim ki, 16 dakika uzatma mı olur? Hayatımda böyle bir şey duymadım. Neler oluyor? Sonra dediler ki, oradaki kağıtları falan yakmışlar. Taraftarların attığı meşalelerden dolayı küçük bir yangın çıkmış. Hayatımdaki en uzun 16 dakikaydı. Kariyerim boyunca deneyimlediğim en büyük ve en duygulu şampiyonluktu. Ve bence taraftarlar her zaman şunu hatırlayacaklar: Yalnızca dramatik bir şekilde gerçekleştiği için değil, 16 dakika boyunca beklemek zorunda kaldığımız için, Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğunu çantada keklik gördüğü için. Biz onu, onların elinden söküp aldık. Ve bütün bunlar gerçekleştiğinde, sanıyorum her zamankinden çok daha mutlu olduk."

49 yaşındaki eski file bekçisi, 2001'den 2007 yılına kadar Galatasaray forması giymişti.

Mondragon'un mesajı: