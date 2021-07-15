Fas'ta bayram namazı camilerde kılınmayacak

15 Temmuz 2021 Perşembe, 21:10

Fas Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, artan Covid-19 vakaları nedeniyle bayram namazının camilerde toplu halde kılınmaması yönünde karar alındığı belirtildi.

SOSYAL MESAFE VURGULANDI

Açıklamada, camilerde oluşacak yoğunluktan dolayı sosyal mesafeye dikkat etmek zor olacağı için bu kararın alındığı, bayram namazının evlerde aile bireyleriyle hutbe okunmaksızın da kılınabileceği ifade edildi.

Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, salgın önlemleri kapsamında 16 Mart 2020’de tamamıyla kapatılan camilerin 15 Temmuz 2020’de yeniden açılmasına karar vermişti.

