Fas'ta bayram namazı camilerde kılınmayacak
Fas’ta Covid-19 nedeniyle bayram namazı camilerde kılınmayacak
Fas Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, artan Covid-19 vakaları nedeniyle bayram namazının camilerde toplu halde kılınmaması yönünde karar alındığı belirtildi.
SOSYAL MESAFE VURGULANDI
Açıklamada, camilerde oluşacak yoğunluktan dolayı sosyal mesafeye dikkat etmek zor olacağı için bu kararın alındığı, bayram namazının evlerde aile bireyleriyle hutbe okunmaksızın da kılınabileceği ifade edildi.
Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, salgın önlemleri kapsamında 16 Mart 2020’de tamamıyla kapatılan camilerin 15 Temmuz 2020’de yeniden açılmasına karar vermişti.
İlgili Haberler
- Covid-19 kaynaklı ölümler 100 bini geçti: Arjantin'de 5 gün ulusal yas ilan edildi
- Covid: Türkiye, İngiltere'nin 'kırmızı seyahat listesi'nde kalmaya devam etti
- BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Andrews, Covid-19 salgınıyla ilgili uyarıda bulundu
- Türkiye'nin Covid-19 ile mücadele için gönderdiği tıbbi yardım Tunus'a ulaştı
Video Haberler
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
- Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Kamyon, doğalgaz boru hattını patlattı
- A Spor canlı yayınında dikkat çeken diyalog
- Turistler camları kırıp otobüsten atladı
- Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar
- Mersin’de orman yangını
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Binance’a bir kötü haber daha
- Gizli ziyarette alınan karar
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Bir gece yarısı geldi, bir gece yarısı gitti
- Adil Öksüz olmadı, baldızını alalım
- Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ifadesine ulaşıldı
- Erdoğan boyunu aşan bir işe mi kalkıştı?
- Anonymous yazdı, Sedat Peker yanıt verdi
- Gizli ziyarette alınan karar