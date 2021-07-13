Türkiye'nin Covid-19 ile mücadele için gönderdiği tıbbi yardım Tunus'a ulaştı
Türkiye'nin, Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren Tunus'a, tıbbi yardım taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi nakliye uçağı Kartaca Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Ankara'dan havalanan yardım uçağı, saatler sonra Tunus'a iniş yaptı. Uçağı, Tunus Milli Savunma Bakanı İbrahim Al-Bartaji, Askeri Sağlık Genel Müdürü Doktor Mustafa Al-Ferjani ve Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp karşıladı.
Tunus Cumhurbaşkanlığı, korona virüsünün hızla yayılması karşısında Tunus'un yanında olduğu için Türkiye’ye teşekkürlerini ve şükranlarını dile getirdi.
Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, uçağın Tunus'a 50 bin doz aşı, 30 suni solunum cihazı ve 150 yataklı bir hastane için oksijen jeneratörü ile 100 bin koronavirüs testi, 500 bin cerrahi maske, 50 bin steril eldiven ve 100 bin tek kullanımlık eldiven taşıdığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, "Dost ve kardeş ülkeler olarak Türkiye ve Tunus her koşulda birlik halindedir. Bu dayanışma, ortaklığımızın ve iki halk arasındaki dostluk temelinde yer almaktadır" denildi.
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