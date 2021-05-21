Fatih Altaylı: “Düşün Galatasaray’ın yakasından”

Fatih Altaylı, Galatasaray’da başkanlık için aday olmayacağını ancak yönetimden birisinin aday olması halinde destek vereceğini söyleyen Mustafa Cengiz’e, “Düşün Galatasaray’ın yakasından. Yakışmıyorsunuz.” dedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2021 Cuma, 18:06
Fatih Altaylı: “Düşün Galatasaray’ın yakasından”
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in bugün düzenlediği basın toplantısının arından Fatih Altaylı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Altaylı, Mustafa Cengiz’i ve yönetimi eleştirirken yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Galatasaray başkanlık koltuğunun işgalcisi Mustafa Cengiz efendi. Sende utanma olmayabilir ama Galatasaraylıları utandırıyorsun. Adını andığın yardakçıların da öyle. Düşün Galatasaray’ın yakasından. Yakışmıyorsunuz.”


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