Fatih Altaylı: “Düşün Galatasaray’ın yakasından”

21 Mayıs 2021 Cuma, 18:06

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in bugün düzenlediği basın toplantısının arından Fatih Altaylı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Altaylı, Mustafa Cengiz’i ve yönetimi eleştirirken yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Galatasaray başkanlık koltuğunun işgalcisi Mustafa Cengiz efendi. Sende utanma olmayabilir ama Galatasaraylıları utandırıyorsun. Adını andığın yardakçıların da öyle. Düşün Galatasaray’ın yakasından. Yakışmıyorsunuz.”