Fatih Altaylı tepkilere yanıt verdi: Meydanı ite köpeğe bırakmayacağım

22 Haziran 2021 Salı, 13:14

Fatih Altaylı, "10 Haziran ile 10 Temmuz arasında izin yapma niyetinde olduğumu televizyon yönetimine yaklaşık 2 ay önce söyledim. Çünkü tüm rezervasyonlarımı ona göre yapmıştım" diye yazdı.

"Temmuz ortasında yeniden karşılarında olacağım" diyen Altaylı, yazısının "İzin" başlıklı bölümü şöyle:

"YÖNETİME YAKLAŞIK 2 AY ÖNCE SÖYLEDİM"



Birtakım ruh hastaları, benim izin yapmama mana yüklemeye çalışıyorlar. Bu hastalıklı habis ruhlara açık açık söyleyeyim. 10 Haziran ile 10 Temmuz arasında izin yapma niyetinde olduğumu televizyon yönetimine yaklaşık 2 ay önce söyledim. Çünkü tüm rezervasyonlarımı ona göre yapmıştım.

"BİR İKİ GÜN AKSATABİLİRİM"



Gazetenin Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'a ise yazılarıma devam edeceğimi, tatilde yazı yazmama mani bir durum olmadığını da belirtmiş ve "Belki teknik aksaklık olur, internete bağlanamadığım bir yerlere gidersem bir iki gün aksatabilirim" demiştim.

"MEYDANI İTE KÖPEĞE BIRAKMAYACAĞIMI SÖYLEDİM BİR KERE"



Hayatları hastalıklı komplo teorisi üretmekle geçen kifayetsiz muhteris çeteciler sevinmesinler. Temmuz ortasında yeniden karşılarında olacağım. Meydanı ite köpeğe bırakmayacağımı söyledim bir kere.