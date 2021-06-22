Orman arazisini betona boğacaklar! Beykoz'daki arazi özellikle seçildi

22 Haziran 2021 Salı, 09:56

İstanbul Beykoz’da 'Özel orman arazisi' yapılaşmaya açılıyor. Konut projesi adı altında yapılaşmaya açılacak arazi, eski CHP'nin İBB Meclis Üyesi Mehmet Berke Merter ve ailesine ait. Milyonlarca liralık projeyi inşa edecek Özyazıcı İnşaat’ın sahibi Ahmet Özyazıcı ise Kalyon İnşaat’ın sahibi olan Kalyoncu ailesinin ortağı. Kalyon İnşaat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘beşli çete’ diye tanımladığı holdingler arasında yer alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nden yapılan açıklamaya göre, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci 14 Haziran’da başlayan konut projesi, toplam 1 milyon 804 bin metrekare yeşil alan üzerine inşa edilecek.152 adet bloktan oluşacak ve 657 konut kapasiteli olacak. Projede ayrıca, bin 920 araçlık kapalı ve 26 araçlık açık olmak üzere toplam bin 946 araçlık adet otopark alanı yer alıyor.

ÖZEL ORMAN ARAZİSİ

Birgün'den İsmail Arı imzalı habere göre, proje tanıtım dosyasında, projenin maliyetinin 853 milyon 683 bin TL olduğu belirtilirken arazinin “özel orman arazisi” vasfı taşıdığı da ifade ediliyor. Milyonlarca lira değerindeki dev arazi, TEM otoyolu Kavacık Kavşağı’na yaklaşık 8 kilometre, 3’üncü Çevreyolu Riva Kavşağı’na yaklaşık 16 kilometre, Beykoz ilçe merkezine ise yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta. Arazinin sadece 100 metre uzağında ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kurduğu Nun Vakfı’na ait özel okul bulunuyor.

PROJE SAHASI OLARAK SEÇİLDİ

Tanıtım dosyasında, “Konumu ve yeşil doğanın korunumunu sağlayacak olması sebebiyle, bu özel orman arazileri, proje sahası olarak seçilmiştir. Proje sahası alanlar özel orman alanları olup, mevcutta yeşil alan özelliğini korumaktadır” deniyor. Arazideki ağaçlara ve bitki örtüsüne ilişkin ise şu ifadeler kullanılıyor:

Arazi hazırlıkları ve inşaat çalışmaları sebebiyle, arazide bulunan bitkisel toprak örtüsünün kaldırılması ve peyzaj amaçlı olarak depolanması gerekecektir. Projenin gerçekleştirilmesi içi sıyrılacak bitkisel toprak miktarı 66 bin 671 ton olacaktır.

SEÇİME 3 GÜN KALA TESLİM ETTİ

Bu ay hazırlandığı ifade edilen proje dosyasında, skandal niteliğinde bir belge de var. Buna göre, AKP’li Beykoz Belediyesi, 21 Mart 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’nden projeye ilişkin görüş istedi. İSKİ, belediyenin istediği görüşü 31 Mart 2019 yerel seçimlerine yalnızca üç gün kala, 27 Mart 2019 tarihinde teslim etti. Söz konusu görüş yazısında “projeye ruhsat verilmesinde bir sakınca olmadığı” öne sürülüyor.

BİN 500 AĞAÇ VAR

Bin 500 civarında ağacın bulunduğu arazide hayata geçirilmek istenen konut projesi, ilk olarak 2018 yılında gündeme gelmişti. Açılan davalar sonucunda konut projesine “ormanda geri dönülemez tahribatlar yaratacağı” gerekçesiyle izin vermeyen mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın karara yaptığı itirazı da reddetmişti. Mahkeme, “Dava konusu Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planlarında, planlama tekniklerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uyarlık görülmediğini” belirterek, söz konusu plan değişiklikleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu kararla birlikte iki yıl önce rafa kaldırılan proje, konut sayısı ve proje maliyeti de artırılarak yeniden gündeme getirilmiş oldu.

ÖZYAZICI İNŞAAT’IN SAHİBİ KİM?



Milyonlarca liralık konut projesini inşa edecek Özyazıcı İnşaat’ın sahibi Ahmet Özyazıcı, Turkuvaz Medya Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Faruk Kalyoncu ile ortak. Ozr Yapı Ticaret Anonim Şirketi, 2018 yılında Ömer Faruk Kalyoncu ve Ahmet Özyazıcı ortaklığında 60 milyon TL sermaye bedeli ile Özyazıcı İnşaat’ın genel merkezinde kuruldu. Öte yandan Özyazıcı, Kalyoncu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu ZRS İnşaat isimli bir başka şirkette yönetim kurulu başkan yardımcısıydı.

"AZ AĞAÇ KESECEĞİZ"

BirGün, arazinin sahibi olan Merter ailesinden Mehmet Berke Merter’e de ulaştı. Sorularımızı yanıtlayan Merter, proje için “olabildiğince az sayıda ağaç kesileceğini” iddia etti:

Konut projesi daha önce de gündeme geldi. Tahribat alanını azaltmak için, daha az yapı yapmak açısından sadece 152 bloktan oluşan bir proje hazırlandı. Ben arsa sahibiyim, müteahhit kadar işin detaylarına hâkim değilim; ama olabildiğince az sayıda ağaç kesilerek bu proje yapılacak. Hatta bazı ağaçların taşınacağı söylendi. Burası nesillerden beri bana ve aileme ait tapulu bir arazi. Sadece bu yıl bu ödediğimiz emlak vergisi de 3 milyon TL’ye yakın.