Fatih Altaylı yazdı: Grup yönetimi Veyis Ateş'i izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider

09 Haziran 2021 Çarşamba, 14:48

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'O kadar da değil' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak bazı insanların, "Gazetecilik sınıf atlama aracı olmamalı" şeklindeki ifadesini gazeteci Veyis Ateş'e gönderme olarak yorumladığını açıkladı. Altaylı, "Grup yönetimi de Veyis Ateş’i izne yolladı. Bu aşamada başka ne yapacaktı! Aklanır döner, aklanmaz gider. Ben ise yazılarımı zaten yazacağım. İznim bitince de geri geleceğim. Meydanı kimseye bırakmaya niyetim yok" ifadelerini kullandı.

"GÖNDERME SADECE VEYİS ATEŞ'E DEĞİL"

"Yanlış. Gönderme sadece Veyis Ateş'e değil. Geniş bir gazeteci kitlesine" diyen Altaylı, yazısında şunları ifade etti: Nasıl anlatsam bilemiyorum ama şöyle özetleyebilirim. Bir iki yıl önce bir gazeteciye dostları yaş günü partisi düzenlediler. 50 kadar davetli ile. İş adamları, sanatçılar, hoş kadınlar. Kalabalık ve neşeli bir parti. Ama gazetecinin bir tane bile gençlik arkadaşı, çocukluk arkadaşı, ilkokul arkadaşı, lise arkadaşı, hatta üniversite arkadaşı bile yoktu.

"BİR KİŞİ DEĞİLDİ ANLAYACAĞINIZ"

Tamamı gazetecilikte güce, şöhrete eriştikten sonra edindiği arkadaşlardı. Gazetecilik onun geçmişi ile çevresi ile bağlarını koparmıştı besbelli. Artık başka bir sınıfın adamıydı. Elbette zamanla insanların çevresi değişir ama bu kadar mı! Ya da yeni çevreye sadece zenginler, ünlüler ve sosyetikler mi girer? Kimileri de çevresine sadece siyasetçileri, üst düzey bürokratları doldurup, güç sahibi olmaya çalışır. O kadar çoklar ki. Elbette bunlarla da görüşürüz, işimiz gereğidir. Ama çevremiz bunlara dönüştü mü sorun olur. Kastettiğim bunlardı, bambaşka bir yere dönüşenler. Bir kişi değildi anlayacağınız.

"MEYDANI KİMSEYE BIRAKMAYA NİYETİM YOK"

Dün akşam da Teke Tek'i veda ederek bitirdiğini söyleyen Altaylı yazısına şöyle devam etti: Çok açık biçimde 1 ay tatil yapacağım dedim çok önceden planlanmış bir tatil. Ama buna da anlam yüklemişler. Veyis Ateş yüzünden demişler. Elbette ki, Veyis Ateş’in bir açıklama yapmamasından rahatsızım. İslamcıların da anlayacağı dille söylemek gerekirse Mecelle'nin 67. hükmü der ki, 'Sakite bir söz isnat olunmaz. Lakin Ma'rız-ı hacette sükut beyandır.' Ama Veyis Ateş açıklama yapmıyor diye de her taşında emeğim olan, bugünün ortamında özgürce yazabildiğim bir yeri bırakıp gidecek halim yok.

Ayrıca grup yönetimi de Veyis Ateş’i izne yolladı. Bu aşamada başka ne yapacaktı! Aklanır döner, aklanmaz gider. Ben ise yazılarımı zaten yazacağım. İznim bitince de geri geleceğim. Meydanı kimseye bırakmaya niyetim yok.