Fatih Altaylı'dan bir Veyis Ateş yazısı daha: Yönetime ne savunma yaptı?

10 Haziran 2021 Perşembe, 14:25

Fatih altaylı, Sedat Peker'in iddiaların sonrası sessiz kalan Veyis Ateş'e yönelik tepkilerine deva ediyor. Bugünkü yazısında yönetiminin Peker'in iddialarını yalanladığını aktaran Altaylı, Ateş'in 5 gündür açıklama yapmadığına da dikkat çekti.

Yazısında, "Birkaç günden beri Veyis Ateş meselesini sorup duruyorsunuz. Sizin kadar ben de meseleyi merak ediyorum. Grup yönetiminden aldığım bilgiler doğrultusunda Habertürk tarafındaki gelişmeleri size aktarayım" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"İlk gün, yani Sedat Peker, Veyis Ateş’in gazetecilik dışı ve gerek meslek, gerekse Ciner Grubu ilkeleri açısından kabul edilmesi imkansız iddiaları ortaya attığı an Habertürk yönetimi Veyis Ateş’ten konu ile ilgili bilgi istedi. Ateş’in 'Bu iddialar tamamen yalan' demesi üzerine Ciner Medya Grubu olarak kendisinden bunu yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurması istendi. Veyis Ateş’in bir açıklama yapmaması üzerine kendisi zorunlu olarak izne çıkarıldı. Ancak Veyis Ateş o gün yapacağını söylediği açıklamayı aradan 5 gün geçmesine rağmen hala yapmadı. Bu durumun grup açısından kabul edilebilir olmadığı çok açıktır."

PEKER: SEN BİR AÇIKLAMA YAP, HEDİYEN BENDE HAZIR

Veyis Ateş'in yurt dışına kaçtığı belirtilen Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum Paramount Otel’de ücretsiz kaldığını iddia eden ve Sağlık Bakanlığı'nda yaşanan bir olayda "parayı sen aldın" diye Ateş'i suçlayan Sedat Peker konuyla ilgili şu tweet'i attı:

"Anonsçu Veysi (Ateş) hani açıklama yapacaktın, neden yapmıyorsun? Sen bir açıklama yap (hediyen bende hazır). Sadece de ki, 'ben hem 45 milyon konusunda, hem de otele çökmek konusunda aracılık yapmadım, yapmak istemedim.' (Hepinizi deli olacaksınız)"

SEDAT PEKER, VEYİS ATEŞ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Sedat Peker, 6 Haziran Pazar günü yayınladığı 9. videoda, Veyis Ateş hakkında, "Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor. Otelinde kimler var? Veyis Ateş. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç. Daha da çıkacak. Veysi. Senin kayıtlar da çıkacak.

28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi. Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis. Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz. Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var" ifadelerini kullanmıştı.

Peker, "Sağlık Bakanlığı’ndaki hikâyeni anlatmayacağım. Para konusunda biriyle ters düştün ya, onun ailesi benim sevdiğim bir aile. Şimdi seni patlatınca onu da patlatacağım. Sağlık Bakanlığı’nda sorun yaşadınız ya onunla, parayı sen aldın. Siz ne pislik insanlarsınız. Utanmadan TV’lere gidip şu hırsıza operasyon yapıldı diyorsunuz. İnsanlar güvenip sizi dinliyorlar. Bir ulusu manipüle ediyorsunuz, hırsız" demişti.