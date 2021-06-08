Fatih Altaylı'dan Veyis Ateş göndermesi

08 Haziran 2021 Salı, 12:06

Habertürk yazarı Altaylı, bugünkü köşesinde gazetecilik geçmişinden birtakım olayları anlatarak 'mesleğin bir sınıf atlama aracı olarak kullanılmasına' değindi. Söz konusu yazının Peker'in Veyis Ateş hakkındaki iddialarının ardından kaleme alınması Altaylı'nın aynı yayın organında çalışan meslektaşına bir göndermesi olarak değerlendirildi.

Altaylı'nın "Gazetecilik, davetler ve sınıf" başlıklı yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Gazetecilik hangi seviyede yapılırsa yapılsın bir sınıf atlama aracı olarak görülmemelidir. Çünkü gazeteciliği bu amaçla kullanırsanız tam zengin oldum, sınıf atladım zannederken kendinizi “reziller” sınıfında bulursunuz. Gazeteciliğin size verdiği güç aslında halkın denetleme gücüdür. O gücü kendinize ait zannederseniz bitersiniz."

PEKER'İN VEYİS ATEŞ İDDİALARI NEYDİ?

Delilli, belgeli, kayıtlı, görüntülü. O gün tartışma (Habertürk TV yayını) olurken Erdal Aras arıyor, 'Reis’i ben de, sen de, Soylu da tanıyor, niye söylemiyorsun' diyor. Onun çünkü işi var. Onun işi İsmail Saymaz’ı bloklamak. Gazeteci ya konuşuyor, aradaki yakınlıklarına bak. Erdal’la bu kadar yakınlar. Biz bu Veyis ile oturduk 6-7 saat Pucca’da oturduk, yemek yedik. Siz çok anlatıldığı gibi değilmişsiniz, entelektüel, bilgili bir insanmışsınız dedi. Bak buna hiç gıcıklığım yoktu, sarmayacaktım, bloke etti ya. Bitti artık, hiçbir şansı yok. Kayıt var Veyis. Bodrum'da Paramount Otel var. Sahibi kim, Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye'de de ABD'de de aranıyor. Bu adamın otelinde kimler var. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu. Hani İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu yasakları kaldıran makam var ya o. Bu adam o kadar rahat ki sıfır X5 (BMW) ile işe gidiyor. Devlet bunlara Opel, Passat veriyor. Artık sınırları aşmışlar, güç zehirlemesi böyle bir şey. Her yer onlarda, yapılanmayı biliyor, Tayyip Abi niye alamıyor bunu? Onu da anlatacağım. Başka, bunun eski koruması, kendi korumasıydı, onu koruma dair başkanı yaptı. Kim, Ekrem Güler, kim Silivri'deki genç emniyet müdürünün intihar etmesine neden olan canavar hain, bunalıma soktu, kafasına sıktı. Veyis Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak, bunlar tatil ekibi. Bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina vardı ya, el konulan, şimdi de otele el koyuyorlar. Sezgin Baran Korkmaz, en son Mübariz de 'sendeki belgeler benim şirketim ama bende yok' demişti, bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım deme, patlatırım rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende, hangi hakimler savcılar. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, sizin maaşınız kaç para, hani fatura.

